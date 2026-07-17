По данным палестинских источников, в результате удара по жилому дому в центре Газы еще шесть получили ранения

Один человек погиб при авиаударе Израиля по Газе По данным палестинских источников, в результате удара по жилому дому в центре Газы еще шесть получили ранения

Израильская армия, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня, нанесла авиаудар по жилому дому в городе Газа, в результате которого погиб один палестинец, еще шесть человек получили ранения.

По данным медицинских источников, с 10 октября 2025 года Израиль продолжает нарушать действующий режим прекращения огня.

Как сообщили источники в сфере здравоохранения, израильский беспилотник атаковал квартиру в жилом доме на улице Ярмук в центре города Газа. В результате удара погиб палестинец Мухаммад Тайсир Убейд, еще шесть мирных жителей, включая женщин и детей, получили ранения.

Кроме того, израильская армия нанесла удар управляемой ракетой по квартире в жилом доме на улице Муассасат в западной части города Газа. По имеющимся данным, в этом случае погибших и пострадавших нет.

На севере сектора Газа, как сообщается, израильские военные подвергли артиллерийскому обстрелу восточную часть района Туффах и город Джабалия, а также открыли огонь из военной техники.

По информации местных источников и очевидцев, израильская бронетехника продвинулась на несколько десятков метров в районе 16-й улицы в населенном пункте Карара к северу от Хан-Юнуса. После интенсивного огня и артиллерийских ударов военные спустя несколько часов покинули этот район.

Также сообщается, что израильская артиллерия нанесла удары по западной части города Рафах на юге сектора Газа. Военная техника открыла интенсивный огонь по палаткам, где размещаются перемещенные палестинцы, а корабли ВМС Израиля обстреляли побережье Рафаха и Хан-Юнуса многочисленными артиллерийскими снарядами.