Ограничения на продажу топлива сохраняются примерно в 20 регионах России Российские власти отмечают, что ажиотажный спрос искусственно увеличивает потребление топлива

В Москве и Санкт-Петербурге на некоторых автозаправочных станциях продолжает действовать ограничение на продажу топлива. В общей сложности ограничения сохраняются примерно в 20 регионах России.

На ряде АЗС в Москве и Санкт-Петербурге по-прежнему действует лимит в 20 литров при продаже бензина и дизельного топлива. Водителям время от времени приходится выстаивать в длинных очередях, чтобы заправить автомобили.

Российские власти отмечают, что ажиотажный спрос искусственно увеличивает потребление топлива. При этом средняя цена бензина в стране за последнюю неделю выросла на 3%.

Ограничения на покупку топлива сохраняются примерно в 20 регионах, включая территории вплоть до восточной части Сибири. Вместе с тем власти ряда регионов сообщают о начале нормализации ситуации с поставками топлива.

Вице-премьер РФ Александр Новак накануне заявил, что в стране сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка.

В российском правительстве обсуждается возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива для поддержки внутреннего рынка, однако, как сообщают российские СМИ, принятие такого решения пока отложено.

На фоне атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы многие НПЗ были остановлены на техническое обслуживание. Российское правительство, в свою очередь, периодически прибегает к экспортным ограничениям.