Инцидент не повлиял на работу воздушного движения, заявили в Управлении гражданской авиации

Объекты гражданской аэронавигации Бахрейна стали мишенью атаки Ирана Инцидент не повлиял на работу воздушного движения, заявили в Управлении гражданской авиации

В ходе атаки, совершенной Ираном, мишенью ударов стали элементы гражданской аэронавигационной инфраструктуры.

Об этом Управление гражданской авиации Бахрейна сообщило на своей странице в социальной сети американской компании Х в понедельник, 20 июля.

Сообщается, что в результате иранского удара были поражены объекты гражданского аэронавигационного оборудования. При этом, в ведомстве подчеркнули, что инцидент не повлиял на работу воздушного движения.

Ранее вооруженные силы Бахрейна сообщили, что системы ПВО перехватили часть воздушных целей, запущенных Ираном.

