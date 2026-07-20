Объекты гражданской аэронавигации Бахрейна стали мишенью атаки Ирана

Safiye Karabacak, Ulviyya Amoyeva
20 Июля 2026•Обновить: 20 Июля 2026
В ходе атаки, совершенной Ираном, мишенью ударов стали элементы гражданской аэронавигационной инфраструктуры.
Об этом Управление гражданской авиации Бахрейна сообщило на своей странице в социальной сети американской компании Х в понедельник, 20 июля.
Сообщается, что в результате иранского удара были поражены объекты гражданского аэронавигационного оборудования. При этом, в ведомстве подчеркнули, что инцидент не повлиял на работу воздушного движения.
Ранее вооруженные силы Бахрейна сообщили, что системы ПВО перехватили часть воздушных целей, запущенных Ираном.