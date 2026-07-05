Общество палестинских пленных: Израиль пытается устранить доктора Абу Сафийю в тюрьме Палестинская НКО обвинила власти Израиля в использовании тюремной системы как инструмента «медленного устранения»

Израильские военные усилили попытки «устранения» директора больницы Камаля Адуана доктора Хусама Абу Сафии, задержанного в декабре 2024 года во время рейда на медучреждение.

Как сообщили в Обществе палестинских пленных (Palestinian Prisoners' Society), новая информация, полученная от адвоката доктора Абу Сафийи в сотрудничестве с НКО «Врачи за права человека», неопровержимо свидетельствует об эскалации политики прямого целенаправленного преследования палестинского врача со стороны израильских властей.

В заявлении подчеркивается, что Абу Сафийя подвергается систематическим пыткам и тяжелым условиям содержания под стражей, направленным на его физическое и психологическое подавление, что является прямым продолжением попыток устранения, предпринимаемых внутри тюрьмы.

Перевод в тюрьму «Ницан» представляет собой опасную эскалацию

Отмечается, что перевод доктора Абу Сафийи в «Ракефет», подземный секретный блок строгого режима в тюрьме «Ницан» в городе Рамла в Израиле, известной в контексте сообщений о пытках, жестоком обращении, унижениях, изоляции и лишении медицинской помощи, представляет собой опасную эскалацию в условиях его содержания под стражей.

В заявлении обращается внимание на то, что политика медицинского пренебрежения и пыток в израильских тюрьмах ежечасно подвергает опасности жизнь заключенных, и заявления с осуждением и предупреждениями, сделанные в предыдущие месяцы, оказались недостаточными для прекращения нарушений в отношении палестинских заключенных, которые сталкиваются с «систематической политикой устранения» в тюрьмах.

В Обществе палестинских пленных обвинили власти Израиля в использовании тюремной системы как инструмента «медленного устранения» посредством пыток и медицинского пренебрежения.

Продолжающееся содержание Абу Сафийи под стражей без предъявления каких-либо обвинений усиливает обеспокоенность за его жизнь и подтверждает произвольный характер его задержания.

Призыв к международному сообществу

В Обществе палестинских пленных призвали международные правозащитные организации, институты ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) не ограничиваться заявлениями с осуждением, а предпринять срочные и конкретные шаги для немедленного обеспечения защиты задержанного врача и его освобождения из израильских тюрем вместе с другими медицинскими работниками.

Подчеркивается, что израильские власти несут полную ответственность за жизнь и судьбу Абу Сафийи и всех других палестинских заключенных, а также отмечается необходимость привлечения к ответственности стран, которые оказывают поддержку и защиту Израилю.

Число заключенных в тюрьмах превысило 9 тыс.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на начало июля 2026 года число палестинских заключенных в израильских тюрьмах достигло примерно 9 400 человек.

Отмечается, что 1320 из них классифицируются Израилем как «лица, признанные участниками боевых действий», а административные заключенные содержатся под стражей без предъявления обвинений или судебного разбирательства. Сообщается, что судьба сотен людей, задержанных в секторе Газа, до сих пор неизвестна, поскольку израильские власти отказываются раскрывать места их содержания или информацию об их состоянии здоровья.

Кроме того, с начала массированных атак на сектор Газа в октябре 2023 года более 100 заключенных скончались в израильских тюрьмах и военных лагерях, личности 90 из них удалось установить.