Облако пепла от извергающегося на Камчатке вулкана Шивелуч дошло до аэропорта Елизово Для Шивелуча установлен наивысший код авиационной опасности – «красный»

Облако пепла от извергающегося на Камчатке вулкана Шивелуч к утру понедельника дошло до главного аэропорта региона (Елизово) и Петропавловска-Камчатского.

Об этом в понедельник, 6 июля сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН в Telegram-канале.

«Пепловое облако от вулкана Шивелуч добралось до Петропавловска и Елизово. Облако размером 222 на 45 километров достигло краевой столицы. Новых выбросов пока нет, но пепел поднялся 4 июля на 12 километров»,- следует из сообщения. Для авиации объявлен наивысший красный код, озможен пеплопад, отметили в KVERT.

По данным вулканологов, это облако образовалось от последних выбросов пепла высотой до 12 км над уровнем моря, которые начались вечером 5 июля. Новые выбросы утром в понедельник зафиксированы не были.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Расстояние до Петропавловска-Камчатского - 440 км. Это один из крупнейших вулканов Камчатки, его возраст оценивается в 60-70 тыс. лет.