Спустя 81 год после Хиросимы и Нагасаки ядерная угроза остается в мировой повестке

Обладающие ядерным оружием страны продолжают модернизировать свои арсеналы Спустя 81 год после Хиросимы и Нагасаки ядерная угроза остается в мировой повестке

Угроза применения ядерного оружия, впервые оказавшаяся в центре мирового внимания после атак США на Японию, спустя десятилетия остается актуальной на фоне продолжающейся модернизации ядерных арсеналов странами, обладающими таким оружием.

Почти 81 год спустя после ядерных атак США на японские города Хиросима и Нагасаки «ядерный вопрос» продолжает оставаться одной из ключевых тем международной повестки.

Мировое сообщество впервые столкнулось с разрушительной силой ядерного оружия в конце Второй мировой войны. В 1945 году США сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.

Первая бомба — «Малыш» (Little Boy) мощностью около 13 килотонн — была сброшена на Хиросиму 6 августа в 08:15 утра. В результате взрыва, уничтожившего почти 70 процентов города, к концу 1945 года погибли около 140 тысяч человек.

Вторая бомба — «Толстяк» (Fat Man) — была сброшена на Нагасаки 9 августа. В результате этой атаки погибли около 74 тысяч человек. После этого Япония объявила о безоговорочной капитуляции 15 августа 1945 года по решению императора Хирохито, что ознаменовало окончание Второй мировой войны.

По данным японских властей, в результате двух атак с учетом прямых и косвенных последствий погибли около полумиллиона человек. Воздействие радиации на протяжении многих лет приводило к росту числа онкологических заболеваний, врожденных аномалий, инвалидности и тяжелых психологических последствий.

Таким образом, США вошли в историю как первая страна, применившая атомное оружие.

- Попытки ограничить применение ядерного оружия

С 1945 года до принятия в 1996 году Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который запрещает все ядерные испытания как в мирных, так и в военных целях, в мире было проведено более 2 тысяч ядерных испытаний.

США в период с 1945 по 1996 год провели 1032 ядерных испытания, СССР — 715 испытаний в период с 1949 по 1990 год, Великобритания — 45 испытаний с 1952 по 1991 год, Франция — 210 испытаний с 1960 по 1996 год, Китай — 45 испытаний с 1964 по 1996 год.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в настоящее время девять стран считаются обладающими ядерным оружием: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль.

Израиль также считается единственной страной на Ближнем Востоке, обладающей ядерным оружием.

- Современное состояние ядерных арсеналов

По данным SIPRI за 2026 год, девять стран с ядерным оружием в 2025 году продолжили программы модернизации и усиления своих ядерных арсеналов.

Большинство этих стран в течение года развернули новые системы вооружений, способные нести ядерное оружие или обладающие такой возможностью. По состоянию на январь 2026 года общий мировой запас оценивается примерно в 12 тысяч 187 ядерных боеголовок.

Из них около 9 тысяч 745 боеголовок находятся на военных складах для потенциального применения. По оценкам, 4 тысячи 12 из них по состоянию на январь 2026 года размещены на ракетах и самолетах, а остальные хранятся на централизованных базах.

Отмечается, что по сравнению с оценками января 2025 года количество развернутых боеголовок увеличилось примерно на 100 единиц.

SIPRI оценивает, что от 2 тысяч 100 до 2 тысяч 200 развернутых боеголовок находятся в состоянии высокой оперативной готовности на баллистических ракетах. Почти все эти боеголовки принадлежат России и США.

Хотя общее количество ядерных боеголовок в мире продолжает сокращаться, это связано главным образом с демонтажем Россией и США снятых с вооружения боеголовок. При этом число пригодных к применению и развернутых боеголовок продолжает расти.

По данным SIPRI, США и Россия располагают примерно 83 процентами всех ядерных боеголовок, находящихся в военных запасах, и около 86 процентами всех ядерных боеголовок в мире.

Сообщается, что США и Россия реализуют масштабные программы по модернизации и обновлению практически всех элементов своих ядерных арсеналов, включая боеголовки, средства доставки и связанные с ними производственные мощности.

- Ядерный тупик между США и Ираном

Вероятность получения Ираном ядерного оружия также остается одним из ключевых вопросов в контексте напряженности между Тегераном и Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп заявляет о необходимости обсуждения ядерного потенциала Ирана и продолжает утверждать, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не должен обладать ядерным оружием.

Американская администрация заявляет о наличии «ядерной угрозы со стороны Ирана», тогда как Тегеран утверждает, что не имеет цели создавать ядерное оружие.