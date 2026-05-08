ОАЭ сообщили о трех пострадавших в результате атаки Ирана

Ekrem Biçeroğlu, Elmira Ekberova
08 Май 2026•Обновить: 08 Май 2026
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили, что в результате атаки, которая, по утверждению Абу-Даби, была осуществлена Ираном с применением двух баллистических ракет и трех беспилотников, пострадали три человека.
В заявлении Министерства обороны ОАЭ, опубликованном в социальной сети американской компании X, говорится, что системы противовоздушной обороны страны перехватили две баллистические ракеты и беспилотники, запущенные, как утверждается, с территории Ирана.
В письменном сообщении ведомства отмечается, что в результате атаки, приписываемой Ирану, ранения получили три человека.
Согласно заявлению, с начала иранских атак системы ПВО ОАЭ нейтрализовали 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2263 беспилотника.
Также сообщается, что трое пострадавших в последней атаке получили ранения средней степени тяжести и являются гражданами разных стран. Общее число раненых с начала атак Ирана, как утверждают власти ОАЭ, достигло 230 человек.
В заявлении подчеркивается, что в результате последней атаки погибших нет. При этом общее число гражданских лиц, погибших с начала атак Ирана, по данным ОАЭ, составляет 10 человек.
Ранее утром ОАЭ сообщили, что системы противовоздушной обороны были приведены в действие в связи с ракетными атаками и атаками беспилотников по территории страны.