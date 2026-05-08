Абу-Даби заявил о перехвате двух баллистических ракет и трех беспилотников

ОАЭ сообщили о трех пострадавших в результате атаки Ирана Абу-Даби заявил о перехвате двух баллистических ракет и трех беспилотников

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили, что в результате атаки, которая, по утверждению Абу-Даби, была осуществлена Ираном с применением двух баллистических ракет и трех беспилотников, пострадали три человека.

В заявлении Министерства обороны ОАЭ, опубликованном в социальной сети американской компании X, говорится, что системы противовоздушной обороны страны перехватили две баллистические ракеты и беспилотники, запущенные, как утверждается, с территории Ирана.

В письменном сообщении ведомства отмечается, что в результате атаки, приписываемой Ирану, ранения получили три человека.

Согласно заявлению, с начала иранских атак системы ПВО ОАЭ нейтрализовали 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2263 беспилотника.

Также сообщается, что трое пострадавших в последней атаке получили ранения средней степени тяжести и являются гражданами разных стран. Общее число раненых с начала атак Ирана, как утверждают власти ОАЭ, достигло 230 человек.

В заявлении подчеркивается, что в результате последней атаки погибших нет. При этом общее число гражданских лиц, погибших с начала атак Ирана, по данным ОАЭ, составляет 10 человек.

Ранее утром ОАЭ сообщили, что системы противовоздушной обороны были приведены в действие в связи с ракетными атаками и атаками беспилотников по территории страны.