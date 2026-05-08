ОАЭ сообщили о размещении боевых самолетов Египта на территории страны

Hussien Elkabany, Mahmut Geldi, Elmira Ekberova
08 Май 2026•Обновить: 08 Май 2026
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили, что впервые на территории страны были размещены боевые самолеты, принадлежащие Египту.
В сообщении, опубликованном в официальном информационном агентстве ОАЭ WAM, говорится, что президент ОАЭ Мухаммед бин Заид и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретились в Абу-Даби.
Отмечается, что лидеры обсудили региональные события и их влияние на безопасность и стабильность как в регионе, так и на международном уровне. Также сообщается, что бин Заид и ас-Сиси посетили подразделение в ОАЭ, где размещены египетские боевые самолеты.
Подчеркивается, что в ходе визита на месте были изучены усилия по развитию оперативных возможностей подразделения и его готовности к различным вызовам. При этом подробности о размещенных в ОАЭ боевых самолетах не раскрываются.
В то же время в письменном заявлении президентской администрации Египта говорится, что Сиси в ходе визита в Абу-Даби подтвердил «солидарность Египта с ОАЭ в свете текущей региональной ситуации».
Он также подтвердил поддержку Египтом безопасности и стабильности ОАЭ и заявил, что «Египет отвергает атаки Ирана на суверенитет ОАЭ».
Сиси подчеркнул, что «эти атаки являются явным нарушением принципов международного права и Устава ООН, а также представляют собой опасную эскалацию, угрожающую безопасности и стабильности региона и мира в целом».