ОАЭ сообщили о размещении боевых самолетов Египта на территории страны Лидеры ОАЭ и Египта обсудили региональные события и их влияние на безопасность и стабильность как в регионе, так и на международном уровне

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили, что впервые на территории страны были размещены боевые самолеты, принадлежащие Египту.

В сообщении, опубликованном в официальном информационном агентстве ОАЭ WAM, говорится, что президент ОАЭ Мухаммед бин Заид и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретились в Абу-Даби.

Отмечается, что лидеры обсудили региональные события и их влияние на безопасность и стабильность как в регионе, так и на международном уровне. Также сообщается, что бин Заид и ас-Сиси посетили подразделение в ОАЭ, где размещены египетские боевые самолеты.

Подчеркивается, что в ходе визита на месте были изучены усилия по развитию оперативных возможностей подразделения и его готовности к различным вызовам. При этом подробности о размещенных в ОАЭ боевых самолетах не раскрываются.

В то же время в письменном заявлении президентской администрации Египта говорится, что Сиси в ходе визита в Абу-Даби подтвердил «солидарность Египта с ОАЭ в свете текущей региональной ситуации».

Он также подтвердил поддержку Египтом безопасности и стабильности ОАЭ и заявил, что «Египет отвергает атаки Ирана на суверенитет ОАЭ».

Сиси подчеркнул, что «эти атаки являются явным нарушением принципов международного права и Устава ООН, а также представляют собой опасную эскалацию, угрожающую безопасности и стабильности региона и мира в целом».