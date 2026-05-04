ОАЭ сообщили об атаке двух иранских БПЛА на их танкер в Ормузском проливе В результате атаки погибших и пострадавших нет

Танкер, принадлежащий Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC атакован двумя беспилотными летательными аппаратами, запущенными из Ирана, во время прохождения через Ормузский пролив. Об этом заявили в МИД Объединенных Арабских Эмиратов.

В заявлении ведомства инцидент был решительно осужден.

В результате атаки погибших и пострадавших нет. В МИД ОАЭ отметили, что нападение является явным нарушением резолюции 2817 Совета Безопасности ООН, которая подчеркивает свободу судоходства и отвергает атаки на торговые суда, а также действия, направленные на нарушение работы международных морских путей.

В заявлении подчеркивается, что нападения на торговые суда и использование Ормузского пролива как инструмента давления или экономического шантажа являются «пиратством», осуществляемым Корпусом стражей исламской революции. Такие действия, как указали в МИД ОАЭ, представляют прямую угрозу стабильности региона и его народов, а также глобальной энергетической безопасности.

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что ночью неизвестный боеприпас попал в нефтяной танкер в Ормузском проливе примерно в 145 км к северу от эмиратского города Фуджейра - на расстоянии 78 морских миль.

В сообщении UKMTO отмечалось, что экипаж находится в безопасности, а по факту инцидента проводится расследование.