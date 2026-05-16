ОАЭ решительно отвергают все обвинения и угрозы в адрес страны относительно ее «активной роли» в войне, начавшейся с атак США и Израиля на Иран, - МИД ОАЭ

ОАЭ отвергли обвинения Ирана в «активной роли властей Абу-Даби в войне» ОАЭ решительно отвергают все обвинения и угрозы в адрес страны относительно ее «активной роли» в войне, начавшейся с атак США и Израиля на Иран, - МИД ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отвергли обвинения Ирана в том, что власти Абу-Даби якобы «играли активную роль» в войне, начавшейся после атак США и Израиля на Иран. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел ОАЭ, которое опубликовало письменное заявление по поводу выступления министра государства ОАЭ Халифа Шахина Аль-Марара на саммите БРИКС в Нью-Дели, столице Индии.

Согласно заявлению, Аль-Марар в своем выступлении отметил, что атаки Ирана против ОАЭ и ряда стран региона являются явным нарушением Устава ООН, международного права и принципов добрососедства.

Он подчеркнул, что ОАЭ решительно отвергают все обвинения и угрозы в адрес страны относительно ее «активной роли» в войне, начавшейся с атак США и Израиля на Иран.

Министр заявил, что ОАЭ обладают всеми необходимыми дипломатическими, правовыми и военными правами для защиты своего суверенитета от любых угроз.

Кроме того, Аль-Марар обвинил Иран в препятствовании морскому судоходству в Ормузском проливе, отметив, что атаки на торговые суда и использование пролива как инструмента экономического давления представляют угрозу для региональной стабильности и глобальной энергетической безопасности.

По словам министра, с 28 февраля 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили около 3 тыс. баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников, запущенных со стороны Ирана.

Аль-Марар указал, что мишенью этих атак была гражданская инфраструктура ОАЭ, обратив внимание на то, что Иран продолжает нападения, несмотря на международное и региональное осуждение.

Министр возложил на Иран ответственность за все последствия этих атак и подчеркнул необходимость проявления уважения в отношении государственного суверенитета, а также укрепления диалога и соблюдения международного права с целью обеспечения региональной стабильности.

Ранее власти Тегерана обвиняли ОАЭ в том, что страна «предоставила свою территорию для атак против Ирана и играла активную роль» в войне, начавшейся после ударов США и Израиля.