ОАЭ: Наши системы ПВО отражают ракетные атаки и удары беспилотников Власти заявили, что звуки взрывов связаны с перехватом воздушных целей

Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что системы противовоздушной обороны были задействованы для отражения ракетных атак и атак беспилотников по территории страны.

Соответствующее заявление Министерство обороны ОАЭ опубликовало в социальной сети американской компании X.

В сообщении отмечается, что слышимые в стране звуки взрывов связаны с работой систем ПВО.

«Наши системы противовоздушной обороны активно противодействуют ракетам и беспилотным летательным аппаратам», — говорится в заявлении.