ОАЭ: Наши системы ПВО отражают ракетные атаки и удары беспилотников

Çağrı Koşak Elmira Ekberova
08 Май 2026•Обновить: 08 Май 2026
Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что системы противовоздушной обороны были задействованы для отражения ракетных атак и атак беспилотников по территории страны.
Соответствующее заявление Министерство обороны ОАЭ опубликовало в социальной сети американской компании X.
В сообщении отмечается, что слышимые в стране звуки взрывов связаны с работой систем ПВО.
«Наши системы противовоздушной обороны активно противодействуют ракетам и беспилотным летательным аппаратам», — говорится в заявлении.