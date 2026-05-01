ОАЭ ввели запрет на поездки своих граждан в Иран, Ливан и Ирак

ОАЭ запретили своим гражданам посещать Иран, Ливан и Ирак.

Как сообщает официальное информационное агентство WAM со ссылкой на Министерство иностранных дел ОАЭ, данное решение принято в связи с текущей обстановкой в регионе.

МИД призвал граждан Эмиратов, которые в настоящее время находятся на территории этих трех стран, незамедлительно покинуть их и вернуться на родину.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что безопасность граждан является абсолютным приоритетом, и напомнило о необходимости неукоснительно следовать всем официальным инструкциям и предупреждениям для граждан за рубежом.

Кроме того, соотечественникам, находящимся в Иране, Ливане и Ираке, рекомендовано в рамках принимаемых превентивных мер связаться с властями ОАЭ.