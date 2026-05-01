ОАЭ ввели запрет на поездки своих граждан в Иран, Ливан и Ирак

Ulviyya Amoyeva, Mehmet Nuri Uçar, Murat Başoğlu
01 Май 2026•Обновить: 01 Май 2026
ОАЭ запретили своим гражданам посещать Иран, Ливан и Ирак.
Как сообщает официальное информационное агентство WAM со ссылкой на Министерство иностранных дел ОАЭ, данное решение принято в связи с текущей обстановкой в регионе.
МИД призвал граждан Эмиратов, которые в настоящее время находятся на территории этих трех стран, незамедлительно покинуть их и вернуться на родину.
Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что безопасность граждан является абсолютным приоритетом, и напомнило о необходимости неукоснительно следовать всем официальным инструкциям и предупреждениям для граждан за рубежом.
Кроме того, соотечественникам, находящимся в Иране, Ливане и Ираке, рекомендовано в рамках принимаемых превентивных мер связаться с властями ОАЭ.