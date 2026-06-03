Огонь вспыхнул в ресторане на цокольном этаже пятиэтажного здания

Ночью в отеле Нью-Дели произошел пожар: погиб 21 человек Огонь вспыхнул в ресторане на цокольном этаже пятиэтажного здания

По меньшей мере 21 человек погиб в результате пожара, произошедшего в ресторане отеля в столице Индии Нью-Дели.

Как сообщает NDTV, возгорание началось около 08:50 по местному времени в ресторане, расположенном на цокольном этаже пятиэтажного отеля, где проживали около 40 человек.

После получения сообщения о пожаре на место происшествия были направлены многочисленные пожарные расчеты.

Отмечается, что большинство постояльцев в момент возникновения пожара спали.

По предварительным данным, погибли 21 человек. Спасателям удалось эвакуировать и спасти многих находившихся в здании людей.

Причина возгорания пока не установлена.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в публикации в социальной сети X выразил соболезнования семьям погибших.