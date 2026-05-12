«Бабушки против геноцида» и Норвежский комитет по Палестине направили претензии в прокуратуру

Норвежские НПО требуют расследовать соучастие своей страны в преступлениях Израиля «Бабушки против геноцида» и Норвежский комитет по Палестине направили претензии в прокуратуру

Действующие в Норвегии гражданские объединения «Бабушки против геноцида» (Grandmothers Against Genocide) и Норвежский комитет по Палестине добиваются расследования соучастия Осло геноциду и преступлениям против человечности, которые Израиль совершает в секторе Газа.

Норвежские НПО указывают на то, что такие учреждения и лица, как Центральный банк Норвегии, Управление инвестиций Банка Норвегии, премьер-министр Йонас Гар Стёре, бывший генеральный секретарь НАТО и действующий министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг, прямо или косвенно способствуют военным преступлениям, совершаемым Израилем в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

«Бабушки против геноцида» и Норвежский комитет по Палестине, требующие расследования соучастия Норвегии, уже направили в прокуратуру письма с изложением своих претензий.

Основательница движения «Бабушки против геноцида» Марьянне Бергвалль рассказала «Анадолу», что она журналист на пенсии и с 1990-х годов внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке.

Она подчеркнула, что военным преступлениям Израиля в Газе необходимо положить конец. «В подготовленном нами письме содержится длинный список тех, кто, обладая достаточным влиянием, чтобы остановить Израиль в Норвегии, не сделал для этого ничего», - заявила Бергвалль.

Основательница НПО отметила, что они, «бабушки», у которых нет страха перед чем-либо, решили объединиться. «Институты, существующие на средства фондов, на самом деле финансируются за счет денег тех, кто, подобно нам, находит в себе смелость противостоять происходящему. У них же этой смелости нет»,- сказала она.

Бергвалль высоко оценила работу «Анадолу» и других турецких СМИ

Бергвалль указала на то, что норвежские СМИ закрывают глаза на движения в поддержку Палестины, но люди начинают видеть «истинное лицо» тех, кто управляет Норвегией.

Она обратила внимание на то, что соучастие не следует рассматривать только в контексте инвестиций — оно может проявляться в дипломатической, политической, финансовой и других сферах.

«Наши политики используют все эти аспекты. На политическом уровне они поддержали Израиль, заявив, что «он имеет право на самооборону». Оправдывает ли такое заявление бомбардировки больниц, школ и гражданских лиц в Газе? Почему не было сказано, что «у Палестины тоже есть право на самооборону?», - вопросила активистка.

Она подчеркнула, что норвежцы любят мир и поддерживают Палестину, и подавляющее большинство населения требует прекращения этого соучастия.

Бергвалль особо отметила, что турецкие СМИ, и в первую очередь «Анадолу» показывают геноцид в Газе в самом правдивом свете и поблагодарила турецкие СМИ за их «просветительскую» позицию.

«Мы продолжим борьбу»

Вице-председатель Норвежского комитета по Палестине Челль Стефансен сообщил, что НПО требует провести расследование в отношении компаний, поставляющих оружие Израилю. Он добавил, что подготовленное ими письмо в первую очередь сфокусировано на деятельности Центрального банка Норвегии.

Стефансен заявил, что поддержка учреждений и организаций, соучаствующих в преступлениях Израиля, фактически означает соучастие и самих людей. «Например, Норвежский фонд инвестирует в американские оружейные компании, а также в предприятия, поставляющие боеприпасы для незаконных израильских поселений на оккупированных территориях. Все это, по нашему мнению, является соучастием», - подчеркнул он.

Стефансен выразил надежду на то, что их юридические инициативы положат конец двойным стандартам, применяемым в Норвегии и во многих европейских правительствах. «Мы хотим, чтобы люди видели, что происходит в Норвегии», - подчеркнул он.

Он также сообщил, что НПО ведет широкую деятельность по разоблачению «соучастия» Норвегии, и отметил, что норвежские оружейные компании также являются частью этой цепи.

Нельзя игнорировать тот факт, что невинные люди в Палестине могут быть убиты боеприпасами, произведенными в Норвегии, предупредил Стефансен. «Все это для нас очень важно. Мы продолжим борьбу», - заключил он.