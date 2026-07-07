Норвегия предоставит финансовую помощь для усиления ПВО Украины

Ulviyya Amoyeva, Lejla Bıogradlıja Aksan
07 Июля 2026•Обновить: 07 Июля 2026
Норвегия выделит 306 млн долларов на поддержку системы противовоздушной обороны Украины.
Об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил норвежским СМИ по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре.
По его словам, правительство Норвегии сегодня приняло решение о выделении 306 млн долларов на поддержку украинской системы ПВО.
«Украина способна противостоять большинству беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, однако ей необходима более мощная защита от баллистических ракет»,- сказал он.
Стёре подчеркнул, что защита от баллистических ракет является одной из наиболее важных потребностей Украины, и подтвердил готовность своей страны оказать финансовую помощь в этом направлении.