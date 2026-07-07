Йонас Гар Стёре выступил с заявлениями по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

Норвегия предоставит финансовую помощь для усиления ПВО Украины Йонас Гар Стёре выступил с заявлениями по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

Норвегия выделит 306 млн долларов на поддержку системы противовоздушной обороны Украины.

Об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил норвежским СМИ по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре.

По его словам, правительство Норвегии сегодня приняло решение о выделении 306 млн долларов на поддержку украинской системы ПВО.

«Украина способна противостоять большинству беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, однако ей необходима более мощная защита от баллистических ракет»,- сказал он.

Стёре подчеркнул, что защита от баллистических ракет является одной из наиболее важных потребностей Украины, и подтвердил готовность своей страны оказать финансовую помощь в этом направлении.

