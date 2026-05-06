Норвегия выделила около $300 млн на закупку ракет для ПВО Украины Общий объем участия Норвегии в программе PURL уже превысил $1,2 млрд

Норвегия выделит около $300 млн в рамках программы PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram в среду, 6 марта.

По его словам, средства будут направлены на приобретение у США дефицитных противоракет для украинской системы ПВО. Зеленский назвал решение Осло «важным шагом поддержки» и поблагодарил Норвегию за «лидерство» и «реальную помощь»

Он отметил, что общий объем участия Норвегии в программе PURL уже превысил $1,2 млрд. По утверждению Зеленского, это крупнейший вклад среди всех стран, присоединившихся к этой инициативе.

Зеленский также поблагодарил премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. По его словам, недавно стороны обсуждали значение программы PURL и необходимость поставок средств для украинской ПВО.

Программа PURL предусматривает закупку американского вооружения для Украины за счет средств стран-партнеров.