Норвегия выделила около $300 млн на закупку ракет для ПВО Украины

Marina Mussa
06 Май 2026
Норвегия выделит около $300 млн в рамках программы PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram в среду, 6 марта.
По его словам, средства будут направлены на приобретение у США дефицитных противоракет для украинской системы ПВО. Зеленский назвал решение Осло «важным шагом поддержки» и поблагодарил Норвегию за «лидерство» и «реальную помощь»
Он отметил, что общий объем участия Норвегии в программе PURL уже превысил $1,2 млрд. По утверждению Зеленского, это крупнейший вклад среди всех стран, присоединившихся к этой инициативе.
Зеленский также поблагодарил премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. По его словам, недавно стороны обсуждали значение программы PURL и необходимость поставок средств для украинской ПВО.
