Новым премьер-министром Великобритании стал Энди Бернэм

Энди Бернэм, избранный лидером Лейбористской партии 17 июля, после отставки Кира Стармера получил от короля Карла III поручение сформировать новое правительство и стал новым премьер-министром Великобритании.

Новый лидер Лейбористской партии, крупнейшей парламентской фракции страны, был официально назначен королем Карлом III на пост премьер-министра в понедельник, 20 июля.

«Его Величество принял господина Эндрю Бернэма, члена парламента от Лейбористской партии, и поручил ему сформировать новое правительство. Господин Эндрю Бернэм принял это предложение и после назначения премьер-министром и первым лордом Казначейства и прошел традиционную церемонию аудиенции у монарха, известную как «целование рук» (Kissing of Hands), во время которой они обменялись рукопожатием», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Кто такой Энди Бернэм?

Эндрю (Энди) Мюррей Бернэм родился 7 января 1970 года в Эйнтри, недалеко от Ливерпуля. Начальное и среднее образование он получил в католических школах, после чего окончил Кембриджский университет.

Бернэм утверждает, что католическое социальное учение лежит в основе его политических взглядов, однако при этом не считает себя религиозным человеком. С 1991 по 1994 год он работал журналистом в изданиях, посвященных вопросам транспорта, торговли и морских перевозок.

Вступив в Лейбористскую партию в возрасте 15 лет, Бернэм в дальнейшем три года проработал советником министра культуры, СМИ и спорта Криса Смита, а в 2001 году был избран членом парламента.

В правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна он занимал различные министерские должности, курируя вопросы здравоохранения, финансов, культуры и внутренних дел. В последующие годы, когда Лейбористская партия находилась в оппозиции, Бернэм занимал посты теневого министра образования, внутренних дел и здравоохранения.

После двух неудачных попыток стать лидером Лейбористской партии в 2017 году Бернэм был избран мэром Большого Манчестера.

На посту мэра он получил прозвище «Король Севера» благодаря своим инициативам, а также активной борьбе за расширение полномочий и увеличение финансирования местных органов власти.

На парламентских выборах 2024 года Лейбористская партия получила большинство мест и сформировала правительство, а Кир Стармер стал премьер-министром. Однако уже через год поддержка Стармера начала снижаться, а имя Бернэма все чаще называли в качестве его возможного преемника.

Назначение Питера Мандельсона, близкого друга Джеффри Эпштейна, на пост посла в Вашингтоне, несмотря на широко известные связи последнего, тяжелое поражение партии на местных выборах и выборах в парламенты Англии, Уэльса и Шотландии в мае, а также экономическая политика правительства привели к росту числа сторонников отставки Стармера.

В феврале Стармер заблокировал выдвижение Бернэма на дополнительных выборах, стремясь предотвратить потенциальную борьбу за лидерство в партии. Однако партийные органы добились того, чтобы Бернэм был выдвинут кандидатом на дополнительных выборах в Мейкерфилде, состоявшихся в июне.

После того как 18 июня Бернэм был избран членом парламента, единственным препятствием на его пути к руководству партией оставался Стармер. Четыре дня спустя Стармер объявил о своей отставке и о начале процедуры избрания нового лидера.

17 июля Лейбористская партия объявила Бернэма, который был единственным кандидатом, новым лидером партии. После этого объявления Стармер официально уведомил короля Карла III о своей отставке.

