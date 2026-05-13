Новое правительство Болгарии заменило всех губернаторов регионов В соответствии с решением, утвержденным Кабинетом министров, во всех областях Болгарии заменены губернаторы

Новое правительство Болгарии во главе с премьер-министром Руменом Радевым отстранило от должности 28 областных губернаторов и назначило на их место новые кадры.

Ранее в Болгарии, после отставки правительства Росена Желязкова 11 декабря 2025 года, временное правительство во главе с Андреем Гюровым 23 февраля отстранило от должности всех 28 областных губернаторов и назначило на их места новых руководителей.