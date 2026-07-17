Новая администрация Колумбии отзовет заявку о присоединении к иску против Израиля в Международном суде ООН Решение избранного президента Абелардо де ла Эсприэльи вызвало резкую критику со стороны действующего президента Густаво Петро

Администрация избранного президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи, которая приступит к исполнению обязанностей 7 августа, объявила о намерении отозвать заявку страны на присоединение к иску ЮАР против Израиля по делу о предполагаемом геноциде в Международном суде ООН.

В заявлении пресс-службы новой администрации говорится, что Колумбия откажется от поддержки и отзовет свое ходатайство о вступлении в качестве третьей стороны в разбирательство, инициированное Южно-Африканской Республикой против Израиля в Международном суде ООН.

«Колумбия вновь займет серьезную и ответственную позицию на международной арене, в том числе в рамках системы Организации Объединенных Наций. В этой связи мы отзовем наше ходатайство о присоединении к иску, поданному Южной Африкой против Израиля в Международном суде», — говорится в заявлении.

Действующий президент Колумбии Густаво Петро резко раскритиковал это решение в публикации в соцсети американской компании X.

Он обвинил новую администрацию в «соучастии в геноциде».

«Тот, кто поддерживает геноцид, становится его соучастником и принесет геноцид и в собственную страну. Господин Абелардо, неужели вы смогли поддержать Нетаньяху, который убил ракетами 22 тысячи младенцев в Газе? Этим шагом вы становитесь соучастником геноцида, а руки ваших союзников оказываются в крови невинных», - заявил он.

Петро также заявил, что Эсприэлья «обязан своим избранием» премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

«Вы делаете это потому, что таким образом расплачиваетесь с Нетаньяху. Если бы не он, вы не стали бы президентом Колумбии», — заявил Петро.

Колумбия подала заявку на участие в деле, возбужденном Южно-Африканской Республикой против Израиля в рамках Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 5 апреля 2024 года.

Первые очные контакты прошли в Вашингтоне

Назначенный министр иностранных дел нового правительства Колумбии Омар Була Эскобар накануне встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Стороны обсудили двусторонние отношения.

В распространенном ранее сообщении также напоминалось, что Саар провел телефонный разговор с избранным президентом Абелардо де ла Эсприэльей после его победы во втором туре президентских выборов, состоявшемся 21 июня. Тогда же сообщалось о намерении Колумбии открыть свое посольство в Иерусалиме.

Эсприэлья обещал сделать Колумбию «верным союзником» Израиля

Во время предвыборной кампании Эсприэлья заявлял, что после вступления в должность 7 августа немедленно восстановит дипломатические отношения с Израилем, отменит взаимный визовый режим и перенесет посольство Колумбии в Иерусалим.

В ответ на эти заявления Петро, напомнив об израильской военной операции в секторе Газа, сказал: «Тот, кто поддерживает геноцид, сам станет проводником геноцида в своей стране».

На встрече с представителями еврейской общины в ходе предвыборной кампании Эсприэлья также пообещал, что Колумбия станет «верным союзником» Израиля.

Правый политик Абелардо де ла Эсприэлья одержал победу на выборах с небольшим преимуществом над кандидатом правящей партии, левым политиком Иваном Сепедой, и 7 августа сменит на посту президента Густаво Петро.

Петро разорвал дипломатические отношения с Израилем

3 мая 2024 года президент Колумбии Густаво Петро официально объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем, объяснив это продолжающимися атаками на палестинское население в секторе Газа.

Петро заявлял, что Колумбия не станет «соучастницей геноцида», который, по его словам, Израиль совершает в Газе, а 31 августа 2025 года полностью запретил экспорт угля в Израиль.

После разрыва дипломатических отношений между двумя странами посол Израиля в Боготе покинул Колумбию 23 июня 2024 года.