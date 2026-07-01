Новак: экономика РФ адаптировалась к внешним вызовам на 80% Вице-премьер РФ также заявил, что внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом

Российская экономика адаптировалась к внешним вызовам на 80%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

«Я еще раз хочу сказать, что здесь нужно декомпозировать этот индекс на два направления. Если говорить про адаптацию, давайте скажем, цифру 80% к внешним вызовам. Если говорить о том, какой путь мы проходим сегодня по технологическому суверенитету, технологическому лидерству, я думаю, мы находимся в первой половине», - цитирует Новака ТАСС.

Вице- премьер отметил, что доля топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в ВВП России снизилась до 13% с прежних 18-20%.

«Я бы отметил, наверное, такие ключевые изменения в структуре нашей экономики, как снижение доли топливно-энергетического комплекса, который ранее составлял примерно 18-20% ВВП. Сейчас доля его снизилась до 13% ВВП, а в структуре доходов доля снизилась вообще с 42% до 22%», - сказал он.

По словам Новака, доля экспорта в структуре ВВП сократилась почти втрое, тогда как доля инвестиций в ВВП РФ в перспективе вырастет до 28% в соответствии с планами и прогнозами с текущих 24%.

Новак также заявил, что внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом.

«Несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом», - сказал вице- премьер.

«Сейчас у нас на внутреннем рынке случаются дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются. Мы в ежедневном режиме с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают», - добавил он.

На фоне атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы многие предприятия в стране были выведены на ремонт, тогда как российские власти периодически вводят ограничения на продажу и экспорт топлива с целью стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Между тем ограничения на продажу топлива в настоящее время действуют примерно в 40 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург.