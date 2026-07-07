«Рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов», - вице-премьер РФ

Новак: Ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной «Рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов», - вице-премьер РФ

Ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) остается напряженной. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства.

Новак отметил, что Кабмин рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов.

«Рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов», - сказал он.

«Профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям поручено продолжать ежедневный мониторинг ситуации, обеспечивать координацию действий всех участников рынка и оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные, меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива», - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае, где наблюдалась напряженная ситуация с топливообеспечением.

На фоне атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы многие предприятия в стране были выведены на ремонт, тогда как российские власти периодически вводят ограничения на продажу и экспорт топлива с целью стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Между тем ограничения на продажу топлива в настоящее время действуют во многих регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург.