Работа идет, и, соответственно, между компаниями сейчас уже на финише окончательные договоренности по контрактам конкретным, - вице-премьер РФ

Новак: работа по контрактам на поставки газа по «Силе Сибири – 2» вышла на финальную стадию Работа идет, и, соответственно, между компаниями сейчас уже на финише окончательные договоренности по контрактам конкретным, - вице-премьер РФ

Работа по контрактам на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири – 2» находится на финальной стадии. Об этом в эфире «Вестей» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Работа идет, и, соответственно, между компаниями сейчас уже на финише окончательные договоренности по контрактам конкретным. Что касается политических решений, договоренности на уровне лидеров стран были достигнуты ранее, а сейчас идет техническая работа, доработка непосредственно контрактов», - сказал Новак.

Он отметил, что Россия за первые четыре месяца 2026 года увеличила поставки нефти в Китай на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

«В 2025 году поставки составили почти 100 млн тонн, это рост по сравнению с прошлым годом. За четыре месяца этого года рост поставок составил еще 10%», - сказал Новак.

«В текущей ситуации, в условиях тех проблем, которые есть на мировом рынке, наши дружеские партнеры, такие как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках и увеличении объемов нефти. Мы готовы это обеспечивать», - отметил он.

Вице- премьер РФ также привлек внимание к ситуации на рынке из-за закрытия Ормузского пролива.

«Ситуация на рынке очень напряженная из-за закрытия Ормузского пролива. Поэтому для того, чтобы обеспечить рынок поставками энергоресурсов, даже те страны, которые вводили санкции относительно нашей нефти, сегодня нуждаются и продлевают отмены санкционных ограничений. А сегодня, как вы знаете, еще и Великобритания объявила о том, что выработанные из российской нефти нефтепродукты они готовы покупать. То есть они сами те решения, которые ранее принимали, отменяют, и это очевидно, что без российской нефти и нефтепродуктов мировым рынкам сегодня не справиться», - сказал Новак.

При этом вице -премьер подчеркнул, что происходящие на мировых рынках события не оказывают влияние на стратегическое партнерство России и Китая в сфере энергетики.

«Думаю, что наше сотрудничество в энергетике уже много лет, много десятилетий последних развивается, и любые события, которые происходят на мировых рынках, они не влияют на наше стратегическое партнерство, и независимо от этого у нас реализуются крупные проекты и реализуется сотрудничество в энергетике по всем направлениям», - добавил он.