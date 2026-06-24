Новак поручил обеспечить приоритетную поддержку регионов в рамках северного завоза топлива

Поставки топлива в регионы в рамках северного завоза должны идти в приоритетном порядке с учетом сезонных ограничений и особенностей логистики удаленных территорий. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам очередного совещания о ситуации на топливном рынке.

Текст заявления опубликовала пресс-служба Правительства РФ в Telegram-канале в среду, 24 июня.

Ключевой темой обсуждения стала организация поставок топлива в рамках северного завоза. На совещании было подчеркнуто, что это направление имеет приоритетное значение с учетом удаленности отдельных территорий, сезонных ограничений и необходимости своевременного формирования запасов для стабильного жизнеобеспечения регионов.

Участники также рассмотрели текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов. Представители отраслевых компаний доложили о реализуемых и планируемых мерах, направленных на поддержку внутреннего рынка, обеспечение стабильных поставок и удовлетворение спроса всех категорий потребителей.

По итогам совещания вице-премьер поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионов, где логистика зависит от природных и сезонных факторов.

Кроме того, Новак отметил, что отраслевые компании и региональные власти должны на регулярной основе предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами. «Это необходимо для детальной оценки процессов на рынке и оперативного принятия решений», - подчеркнул он.