Новак поручил нефтяным компаниям РФ обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы

Olga Keskin
03 Июля 2026•Обновить: 03 Июля 2026
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках. Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания о ситуации на топливном рынке, проведенного вице-премьером.
Согласно сообщению, Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов, отраслевых компаний.
«В рамках совещания основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется напряжённая обстановка в части топливообеспечения. Главы субъектов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках.
На фоне атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы многие предприятия в стране были выведены на ремонт, тогда как российские власти периодически вводят ограничения на продажу и экспорт топлива с целью стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
Между тем ограничения на продажу топлива в настоящее время действуют во многих регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург.