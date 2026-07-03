Вице-премьер РФ провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов, отраслевых компаний

Новак поручил нефтяным компаниям РФ обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы Вице-премьер РФ провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов, отраслевых компаний

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках. Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания о ситуации на топливном рынке, проведенного вице-премьером.

Согласно сообщению, Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов, отраслевых компаний.

«В рамках совещания основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется напряжённая обстановка в части топливообеспечения. Главы субъектов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках.

На фоне атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы многие предприятия в стране были выведены на ремонт, тогда как российские власти периодически вводят ограничения на продажу и экспорт топлива с целью стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Между тем ограничения на продажу топлива в настоящее время действуют во многих регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург.