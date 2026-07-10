Новак: власти РФ делают все возможное для усиления защиты НПЗ

Российские власти делают все возможное для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, на российском топливном рынке есть дефицит, поскольку НПЗ частично выходят из строя в ремонт из-за «прилетов» по ним.

«Мы должны признавать, что [на топливном рынке] есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит [возник] по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [беспилотников]», - цитируют Новака российские государственные СМИ в пятницу, 10 июля.

По его словам, полный запрет на экспорт бензина и дизеля из России нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения потребностей внутреннего рынка. «И сейчас временно запретили экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы обеспечить прежде всего внутренний рынок. И это все будем делать для того, чтобы ситуацию стабилизировать», - сказал он.

При этом, отметил вице-премьер, в России сейчас есть достаточно мощностей для переработки топлива. «Понятно, что у нас мощностей достаточно. В целом, мы обеспечены в полном объеме. И даже на экспорт отправляем», - сказал он.

Новак сообщил о наличии спекулятивного фактора на рынке топлива, когда перекупщики пытаются использовать ситуацию для дополнительного заработка и повышения цен.



Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и ее региональным управлениям необходимо внимательно следить за ценами на топливо, не допуская спекулятивного роста, добавил он.



«Хотел обратить внимание, что сейчас в условиях дефицита часто возникает такой спекулятивный фактор, когда пытаются некоторые перекупщики использовать эту ситуацию, дополнительно заработать, повысить цены. За этим нужно внимательно следить, в том числе и региональным управлениям ФАС и региональному штабу», - сказал Новак.

Ситуация на российском топливном рынке обострилась на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Ряд российских НПЗ после атак был выведен на ремонт, что сказалось на объемах переработки и предложении топлива внутри страны. Российские власти связали необходимость дополнительных мер с перебоями в цепочках поставок и ростом спроса.

На фоне снижения доступности топлива российские регионы начали вводить временные ограничения на розничную продажу бензина и дизельного топлива. Ограничения были введены в более, чем 40 российских субъектах. Меры включали лимиты на объем покупки на одну машину, запрет продажи топлива в канистры и приоритетное обеспечение экстренных служб, общественного транспорта и отдельных отраслей. В отдельных регионах ограничения принимались как мера против ажиотажного спроса.

Полный запрет на экспорт дизельного топлива и бензина (для всех участников рынка, но не затрагивает поставки по межправсоглашениям) действует в РФ до 31 июля. Также с 1 июня до 30 ноября 2026 года действует временный запрет на экспорт авиакеросина из России.

