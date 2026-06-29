Воздержание от вовлечения в вопрос об использовании геноцида армян в качестве оружия отвечает интересам Республики Армения - сказал премьер-министр

Никол Пашинян считает, что на признание Израилем так называемого «геноцида армян» не требуется никакой реакции Воздержание от вовлечения в вопрос об использовании геноцида армян в качестве оружия отвечает интересам Республики Армения - сказал премьер-министр

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит необходимости реагировать на признание Израилем так называемого «геноцида армян».

Об этом сообщают армянские СМИ.

Пашинян затронул этот вопрос во время брифинга с журналистами по итогам заседания правления партии «Гражданский договор».

«Мы не видим необходимости реагировать, поскольку считаем, что воздержание от вовлечения в вопрос об использовании геноцида армян в качестве оружия отвечает интересам Республики Армения», — сказал премьер-министр.

28 июня правительство Израиля единогласно одобрило предложение, внесенное министром иностранных дел Гидеоном Сааром, об официальном признании событий 1915 года как «геноцид». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает данное предложение.

Позже в тот же день Министерство иностранных дел Турции заявило, что правительство Израиля стремится «скрыть свои собственные преступления» с помощью политически мотивированного решения по поводу событий 1915 года.