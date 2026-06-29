Никол Пашинян считает, что на признание Израилем так называемого «геноцида армян» не требуется никакой реакции

Abdulrahman Yusupov
29 Июня 2026•Обновить: 29 Июня 2026
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит необходимости реагировать на признание Израилем так называемого «геноцида армян».
Об этом сообщают армянские СМИ.
Пашинян затронул этот вопрос во время брифинга с журналистами по итогам заседания правления партии «Гражданский договор».
«Мы не видим необходимости реагировать, поскольку считаем, что воздержание от вовлечения в вопрос об использовании геноцида армян в качестве оружия отвечает интересам Республики Армения», — сказал премьер-министр.
28 июня правительство Израиля единогласно одобрило предложение, внесенное министром иностранных дел Гидеоном Сааром, об официальном признании событий 1915 года как «геноцид». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает данное предложение.
Позже в тот же день Министерство иностранных дел Турции заявило, что правительство Израиля стремится «скрыть свои собственные преступления» с помощью политически мотивированного решения по поводу событий 1915 года.