Никол Пашинян обратился к армянам с призывом: «Не ищите другой родины, кроме Армении» По словам премьер-министра, территория страны является достаточной для «благосостояния, развития и благополучия» армянского народа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем заявлении по поводу событий 1915 года отметил, что граждане страны не должны «искать родину» за пределами международно признанных территорий страны.

Согласно сообщению официального информационного агентства Армении «Арменпресс», ссылающегося на премьер-министра, Пашинян опубликовал видеообращение, посвященное событиям 1915 года.

В нем Пашинян, подчеркнув, что у армянского народа «есть своя государственность и свой мир». Премьер отметил, что граждане не должны «искать родину» за пределами международно признанных территорий Армении площадью 29 743 квадратных километров.

По его словам, территория страны является достаточной для «благосостояния, развития и благополучия» армянского народа.

«Сегодня десятки наших населенных пунктов пустуют, и в целом наше государство испытывает дефицит населения. Причина этого — отсутствие мира и отсутствие осознания того, что родина — это государство, идентичность — это государство, безопасность — это государство; на основе этого осознания, наряду с международно признанными территориями, армянский народ должен отойти от логики миграции и изгнания», - сказал он.

Премьер добавил, что территория Армении в ее нынешнем виде обеспечивает достаточное место для проживания 5–10 миллионов граждан Армении, отметив, что Сингапур имеет территорию меньше, чем Армения, но там проживает 5,5 миллиона человек.

Пашинян отметил, что мир и безопасность «прежде всего зависят от урегулированных отношений с соседями и признания территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ и политической независимости друг друга». Премьер-министр в своем обращении подчеркнул, что «призывы к возвращению утраченной родины, восстановления исторических границ и возвращения справедливости» может привести к риторике, которая в конечном итоге может привести к разрушению Армении.

«Наконец-то мы выбрались из этой ловушки, и попытки снова увести Армению в этом направлении — это приглашение на виселицу для нашего государства и народа», - резюмировал премьер-министр.