Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении указом президента

Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы республики в воскресенье, 2 августа.

«Руководствуясь частью 1 статьи 149 Конституции, назначить Никола ПАШИНЯНА Премьер-министром», - следует из текста документа.

Ранее Правящая партия Армении «Гражданский договор» сформировала большинство, подписала и представила президенту пакет документов о выдвижении Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

Как сообщили армянские государственные СМИ в воскресенье, 2 августа, парламентское большинство «Гражданского договора» официально выдвинуло кандидатуру Пашиняна в соответствии со статьей 149 Конституции Армении.

Процедура назначения премьер-министра запущена парламентским большинством. Пакет необходимых документов представлен президенту Армении Ваагну Хачатуряну.

Ранее в воскресенье Никол Пашинян подписал прошение об отставке правительства Армении.

«Сегодня стартует первая сессия Национального Собрания 9-го созыва, точнее уже стартовала, и в соответствии со статьей 158 Конституции Республики Армения правительство в день первой сессии Национального Собрания подает прошение о своей отставке. И сейчас я собираюсь в соответствии со статьей 158 Конституции подписать прошение об отставке правительства, адресованное президенту Республики Армения», - цитирует Пашиняна пресс-служба правительства Армении.

Политик отметил, что прямо сейчас это прошение будет отправлено президенту Республики Армения, и президент, согласно Конституции, примет отставку правительства.

«Скажу также, что в этих условиях — до формирования нового правительства члены правительства продолжают выполнять свои обязанности. А далее статья 149 Конституции гласит, что после начала срока полномочий новоизбранного Национального Собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. Сегодня парламентское большинство представит президенту Республики Армения кандидата в премьер-министры, и, соответственно, состоится назначение согласно статье 149 Конституции. Желаю всем хорошего дня и люблю всех вас», - заявил Никол Пашинян.