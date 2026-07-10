Из-за пожара в муниципалитете Лос-Гальярдос эвакуированы около 1,4 тыс. человек

Не менее 11 человек погибли при лесном пожаре на юге Испании Из-за пожара в муниципалитете Лос-Гальярдос эвакуированы около 1,4 тыс. человек

Не менее 11 человек погибли в результате лесного пожара, вспыхнувшего в муниципалитете Лос-Гальярдос провинции Альмерия на юге Испании.

Как сообщили представители жандармерии и службы гражданской защиты, лесной пожар, начавшийся утром, унес жизни как минимум 11 человек.

В районе возгорания были обнаружены три полностью сгоревших автомобиля, в каждом из которых находилось по одному телу. Еще восемь обгоревших тел нашли возле дороги, ведущей в муниципалитет Бедар.

Для установления личностей погибших начата процедура идентификации. На месте происшествия работает судебно-медицинская группа, специализирующаяся на расследовании массовых катастроф.

По данным властей, пожар в Лос-Гальярдосе стал одной из самых трагических подобных катастроф в истории Испании по числу жертв. Его сравнивают с лесным пожаром, произошедшим 17 июля 2005 года в муниципалитете Риба-де-Саэлисес провинции Гвадалахара, где также погибли 11 человек.

Правительство автономного сообщества Андалусия сообщило, что в качестве меры предосторожности из района пожара были эвакуированы около 1,4 тыс. человек. В тушении огня участвуют подразделения Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (UME), задействовавшие 70 единиц техники и 200 военнослужащих.

Кроме того, работы по тушению лесных пожаров продолжаются не только в провинции Альмерия, но и в окрестностях города Малага, где борьба с огнем ведется как с земли, так и с воздуха.