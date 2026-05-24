Нетаньяху: Тель-Авив и Вашингтон считают необходимым устранить ядерную угрозу Ирана Премьер Израиля назвал условия окончательной сделки с Тегераном

Тель-Авив и Вашингтон придерживаются общей позиции по вопросу иранской ядерной программы и считают необходимым устранить «ядерную угрозу» Ирана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Президент Дональд Трамп и я согласились, что любое окончательное соглашение с Ираном должно устранить ядерную опасность», — написал Нетаньяху в соцсети американской компании X.

По словам политика, окончательное соглашение с Тегераном должно предусматривать демонтаж объектов по обогащению урана и вывоз уже обогащенного материала с территории страны.

Глава правительства также подчеркнул, что Израиль и США намерены не допустить появления у Ирана ядерного оружия.