В заседании кабинета будут обсуждаться взаимные удары, нанесенные Израилем и Ираном

Нетаньяху созывает кабинет безопасности Израиля В заседании кабинета будут обсуждаться взаимные удары, нанесенные Израилем и Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после взаимных ударов с Ираном созовет вечером 8 июня заседание кабинета безопасности.

Неназванный политический чиновник в интервью газете «The Times of Israel», сообщил, что Нетаньяху проведет встречу со всеми членами кабинета безопасности в 21:00 по местному времени.

По его словам, в данном заседании будут обсуждаться взаимные удары, нанесенные Израилем и Ираном.

Израильские чиновники утверждают, что администрация Тель-Авива под давлением Белого дома на данный момент приостановила удары по Ирану, однако окончательное решение еще не принято.

Израильские СМИ сообщили, что премьер-министр Нетаньяху согласился приостановить атаки на Иран по просьбе президента США Дональда Трампа, однако атаки на Ливан будут продолжаться «со всей силой».

7 июня, несмотря на перемирие, израильская армия нанесла авиаудар по району Дахия в столице Ливана Бейруте, на что иранские официальные лица отреагировали заявлением о том, что последует ответный удар.

Из-за ракет, выпущенных из Ирана в ночное время тремя волнами, в многих городах на севере Израиля зазвучали сирены.

Армия Израиля заявила, что нанесла удары по западной и центральной частям Ирана, а Тегеран ответил на эти атаки ракетными ударами.

Незадолго до этого штаб Хатемуль-Анбия, подразделение иранских вооруженных сил, ведущее боевые действия, объявил о прекращении военных операций против Израиля.