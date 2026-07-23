Израильское руководство намерено обсудить обострение ситуации после возобновления американских атак на Иран и ответных действий Тегерана

Нетаньяху созывает заседание кабинета на фоне новых ударов США по Ирану Израильское руководство намерено обсудить обострение ситуации после возобновления американских атак на Иран и ответных действий Тегерана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет заседание военно-политического кабинета для обсуждения усилившейся региональной напряженности на фоне возобновления ударов США по Ирану и ответных действий Тегерана.

Как сообщает газета Yedioth Ahronot, Нетаньяху встретится с членами военно-политического кабинета, в который входят ключевые представители политического и силового блока, в полдень в пятницу.

По данным издания, на заседании планируется обсудить ситуацию, сложившуюся после возобновления Соединенными Штатами воздушных ударов по Ирану, а также ответных мер со стороны Тегерана, приведших к дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац вечером провел совещание с представителями силовых структур, посвященное оценке ситуации вокруг Ирана.

В ходе встречи Кац заявил, что Израиль готов присоединиться к военной операции США против Ирана, подчеркнув: «Мы готовы к любому развитию событий». Он также пригрозил Тегерану, заявив: «Если они атакуют Израиль, то получат чрезвычайно тяжелый удар».

Вопрос о возможном участии израильской армии в американской военной операции против Ирана продолжает активно обсуждаться в стране.

Израильские СМИ сообщают, что США в ближайшие дни готовятся расширить масштабы продолжающейся воздушной кампании против Ирана.

После начала войны, вызванной ударами США и Израиля по Ирану, Вашингтон и Тегеран подписали 14 июня Исламабадское соглашение, предусматривающее 60-дневный переговорный период для достижения окончательной договоренности о прекращении конфликта.

Однако 8 июля американские военные возобновили удары по территории Ирана, после чего Тегеран в качестве ответной меры начал наносить удары по американским военным базам в соседних странах.