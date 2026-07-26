Нетаньяху созовет заседание военно-политического кабинета перед визитом в США

Burak Dağ, Elmira Ekberova
26 Июля 2026•Обновить: 26 Июля 2026
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет заседание военно-политического кабинета перед вылетом в Соединенные Штаты.
Как сообщает газета The Times of Israel, встреча с членами кабинета безопасности состоится в 13:00 по местному времени.
По данным издания, заседание пройдет на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп распорядился не допускать новых ударов по Ирану.
Ранее сообщалось, что 28 июля Нетаньяху встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.