Премьер-министр Израиля проведет совещание с членами кабинета безопасности на фоне сообщений о распоряжении Дональда Трампа не наносить новых ударов по Ирану

Нетаньяху созовет заседание военно-политического кабинета перед визитом в США Премьер-министр Израиля проведет совещание с членами кабинета безопасности на фоне сообщений о распоряжении Дональда Трампа не наносить новых ударов по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет заседание военно-политического кабинета перед вылетом в Соединенные Штаты.

Как сообщает газета The Times of Israel, встреча с членами кабинета безопасности состоится в 13:00 по местному времени.

По данным издания, заседание пройдет на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп распорядился не допускать новых ударов по Ирану.

Ранее сообщалось, что 28 июля Нетаньяху встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.