Премьер-министр Израиля также утверждает, что, несмотря на соглашение США и Ирана, Израиль не уйдет с оккупированных районов на юге Ливана

Нетаньяху: свержение власти в Тегеране не было целью войны Премьер-министр Израиля также утверждает, что, несмотря на соглашение США и Ирана, Израиль не уйдет с оккупированных районов на юге Ливана

Свержение власти в Тегеране не определялось как цель войны. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая на критику о том, что цели атак против Ирана не были достигнуты.

В первом заявлении после соглашения США и Ирана Нетаньяху ответил на вопросы журналистов.

По его словам, пока он занимает пост премьер-министра Израиля, Иран не сможет обладать ядерным оружием.

Отвечая на критику о том, что после соглашения США и Ирана Израиль не достиг ни одной из своих целей, Нетаньяху заявил, что Израиль совместно с США наносил удары по Ирану, ликвидировал ученых и руководителей, поражал объекты по производству ядерного оружия и ракет, а также нанес Ирану огромный экономический и военный ущерб. По его словам, Израиль «избавился» от угрозы иранского ядерного оружия.

Отвечая на вопрос о том, почему после начала военной операции и заявлений об устранении угрозы со стороны Ирана власти в Тегеране по-прежнему остаются у власти, премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что не считает свои действия ошибочными. При этом он подчеркнул, что смена власти в Иране изначально не была определена в качестве цели войны.

Нетаньяху заявил, что Израиль устранил исходившие от Ирана «ядерную угрозу» и «ракетную угрозу», а также отметил, что пытался создать условия, необходимые для того, чтобы иранский народ сверг руководство страны.

По словам Нетаньяху, с президентом США Дональдом Трампом он согласен по многим вопросам, хотя иногда между ними возникают разногласия. «Неверно считать, что мы можем полностью игнорировать то, что говорят США», - отметил он.

Комментируя возможное соглашение между США и Ираном, премьер-министр Израиля заявил, что его детали пока неизвестны. По его словам, переговоры ведут Соединенные Штаты, а Трамп рассчитывает на сохранение открытого судоходства через Ормузкий пролив и ликвидацию ядерной программы Ирана.

Нетаньяху также заявил, что, несмотря на соглашение США и Ирана, Израиль не уйдет с оккупированных районов на юге Ливана. По его словам, несмотря на требование Ирана, этого не произошло по его настоянию. «Думаю, наши американские друзья с уважением относятся к этой решимости и жесткости», - утверждал он.

Нетаньяху заявил, что Израиль хочет сохранить «свободу действий» в Ливане и продолжит атаки в случае любой угрозы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также сообщил, что вновь будет баллотироваться на выборах, которые пройдут в стране в этом году.