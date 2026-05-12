Премьер-министр Израиля назвал решение Евросоюза «неприемлемым» и заявил, что Западный берег является «родиной евреев»

Нетаньяху раскритиковал санкции ЕС против израильских поселенцев Премьер-министр Израиля назвал решение Евросоюза «неприемлемым» и заявил, что Западный берег является «родиной евреев»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал решение министров иностранных дел Европейского союза ввести санкции против израильтян, причастных к насилию и захвату палестинских земель на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

В заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Израиля, говорится, что санкции против израильских поселенцев являются «неприемлемыми».

Нетаньяху также заявил, что Израиль и США, атакуя Иран, якобы «делают грязную работу Европы», а решение ЕС о санкциях демонстрирует «моральное банкротство» Евросоюза.

Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар также раскритиковал санкции ЕС, заявив, что оккупированный Западный берег является «родиной евреев».

ЕС согласовал санкции против поселенцев

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее сообщила, что главы МИД стран Евросоюза согласовали санкции против израильтян, причастных к захвату палестинских земель и насилию в отношении палестинцев.

Кроме того, министры договорились о введении новых санкций против ряда высокопоставленных представителей ХАМАС.

Нападения израильских поселенцев на палестинцев

Израильская армия и израильские поселенцы практически ежедневно совершают нападения на палестинцев и их имущество на оккупированном Западном берегу.

После октября 2023 года число подобных атак значительно возросло.

По данным палестинских официальных структур, за этот период в результате действий израильских военных и поселенцев погибли более 1 150 палестинцев, около 11 750 получили ранения, почти 22 тысячи человек были задержаны.