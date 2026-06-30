Премьер Израиля сказал, что они будут продолжать оккупацию юга Ливана «до тех пор, пока угроза не исчезнет полностью»

Нетаньяху проинспектировал израильские войска, участвующие в оккупации юга Ливана Премьер Израиля сказал, что они будут продолжать оккупацию юга Ливана «до тех пор, пока угроза не исчезнет полностью»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил провокационный визит на юг Ливана, где встретился с подразделениями израильской армии, действующими на оккупированных территориях.

В сообщении, опубликованном на странице Канцелярии премьер-министра Израиля в социальной сети американской компании X, указано, что Нетаньяху сопровождали министр обороны Исраэль Кац и заместитель начальника Генерального штаба Тамир Ядаи, а также были опубликованы фотографии с визита.

Согласно заявлению, в котором не указано, в какой именно район был совершен визит, Нетаньяху в своей речи перед израильскими солдатами, несущими службу в оккупированном южном Ливане, заявил, что Ливан и «Хезболла» имеют огромное значение для Ирана, и утверждал, что из 150 тысяч ракет и снарядов, которыми Ливан располагал до войны, в его руках осталось лишь 8 процентов.

Нетаньяху, указав на то, что в Ливане, как и в секторе Газа, они оккупировали территории под предлогом создания «буферной зоны», признался, что уничтожили «всё, что, по их утверждению, использовалось в качестве средств нападения — как на поверхности, так и под землёй».

Нетаньяху, обратившись к израильским солдатам словами «Если вы ощущаете угрозу, действуйте немедленно, не ждите», заявил, что Ливан и Израиль хотят заключить мир, но Иран и «Хезболла» препятствуют этому.

Нетаньяху сказал, что «они будут продолжать оккупацию юга Ливана до тех пор, пока угроза не исчезнет полностью».

Израильская армия, начавшая 2 марта массированные авиаудары по Ливану и оккупировавшая многие населённые пункты на юге страны, продолжает оккупацию этого региона.

Иран и США объявили 14 июня, что в рамках переговорного процесса, проходящего при посредничестве Пакистана, они достигли 14-пунктного соглашения, предусматривающего прекращение военных действий и урегулирование споров между сторонами путём переговоров. Соглашение предусматривает прекращение войны, в том числе на территории Ливана.

После пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, прошедших в Вашингтоне, 26 июня между Ливаном и Израилем было подписано рамочное соглашение.