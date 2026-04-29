Нетаньяху провел «совещание по безопасности» из-за Глобальной флотилии «Сумуд»

Faruk Hanedar, Olga Keskin
29 Апрель 2026•Обновить: 29 Апрель 2026
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел «совещание по безопасности» в связи с Глобальной флотилией «Сумуд», направляющейся в сектор Газа с целью прорыва израильской блокады и доставки гуманитарной помощи.
Как сообщают израильские СМИ, Нетаньяху встретился с высокопоставленными представителями служб безопасности на военной базе Кирья в Тель-Авиве.
Израильский премьер обратился в суд с просьбой отложить дачу показаний по делам о коррупции, сославшись на проведение «совещания по безопасности», однако суд отклонил это ходатайство.
Вместе с тем суд отложил слушание, чтобы позволить Нетаньяху провести встречу. Сообщается, что на базе Кирья он обсудил с высокопоставленными представителями сил безопасности ситуацию вокруг Глобальной флотилии «Сумуд», направляющейся в Газу с целью прорыва блокады и доставки гуманитарной помощи.
«Весенняя миссия – 2026» Глобальной флотилии «Сумуд», целью которой является прорыв израильской блокады Газы и доставка гуманитарной помощи в регион, завершила последние приготовления на итальянском острове Сицилия и вышла в Средиземное море 26 апреля.
Во время первой попытки флотилии в сентябре 2025 года израильская армия незаконно прервала ее передвижение в международных водах Средиземного моря, силой высадилась на суда, задержала находившихся на борту добровольцев и доставила их в Израиль.