Премьер-министр Израиля заявил, что присоединение Саудовской Аравии к «Соглашениям Авраама» станет историческим шагом на пути к миру на Ближнем Востоке

Нетаньяху приветствовал увязку ядерного соглашения США и Саудовской Аравии с нормализацией отношений Эр-Рияда с Израилем Премьер-министр Израиля заявил, что присоединение Саудовской Аравии к «Соглашениям Авраама» станет историческим шагом на пути к миру на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал заявление президента США Дональда Трампа о том, что соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома между Вашингтоном и Эр-Риядом будет связано с присоединением Саудовской Аравии к процессу нормализации отношений с Израилем. По его словам, такой шаг станет «историческим».

Как сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля, Нетаньяху прокомментировал соглашение о сотрудничестве между США и Саудовской Аравией в области гражданской ядерной энергетики, а также недавние удары по Ирану.

«Как отметил президент Дональд Трамп, присоединение Саудовской Аравии к „Соглашениям Авраама“ станет историческим прорывом на пути к миру на Ближнем Востоке», - отмечается в заявлении.

В документе также утверждается, что война против Ирана, начатая США и Израилем 28 февраля и продолжавшаяся 40 дней, открыла возможность для «расширения круга мира» в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписанное с Саудовской Аравией соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома будет одобрено только при условии присоединения Эр-Рияда к «Соглашениям Авраама».

По словам Трампа, «соглашение между Министерством энергетики США и Саудовской Аравией о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики (без обогащения материалов) будет одобрено, однако это зависит от присоединения Саудовской Аравии к весьма уважаемым и успешным „Соглашениям Авраама“».

Ранее сообщения о том, что соглашение США и Саудовской Аравии по мирному атому якобы не будет зависеть от нормализации отношений Эр-Рияда с Тель-Авивом, вызвали обеспокоенность в Израиле.