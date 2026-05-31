Нетаньяху отдал приказ о расширении оккупации в Ливане Сухопутные подразделения армии пересекли реку Литани на севере Ливана, сообщил премьер-министр

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о расширении наземных атак и оккупации на территории Ливана, несмотря на режим прекращения огня.

Выступая на телевидении, глава израильского правительства указал на то, что сухопутные подразделения израильской армии пересекли реку Литани на севере Ливана.

Нетаньяху отметил, что армия также оккупировала стратегически важную холмистую местность, где находится историческая крепость Шакиф.

Накануне Нетаньяху уже сообщал, что армия продвинула оккупацию на юге Ливана за реку Литани.

