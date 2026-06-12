Премьер Израиля заявил, что окончательная сделка должна предусматривать вывоз обогащенного урана из Ирана и демонтаж его ядерной инфраструктуры

Нетаньяху обсудил с Трампом сделку с Ираном Премьер Израиля заявил, что окончательная сделка должна предусматривать вывоз обогащенного урана из Ирана и демонтаж его ядерной инфраструктуры

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом после его заявления о том, что соглашение с Ираном находится на стадии утверждения.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля, Нетаньяху обсудил с Трампом «формирующийся меморандум о взаимопонимании с Ираном, направленный на запуск переговорного процесса».

В заявлении отмечается, что Израиль не является стороной данного меморандума. При этом Нетаньяху выразил признательность Трампу за его приверженность тому, чтобы итоговое соглашение предусматривало вывоз обогащенного урана за пределы Ирана, уничтожение ядерной инфраструктуры страны, ограничение производства баллистических ракет и прекращение поддержки Тегераном союзных вооруженных группировок в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение находится на стадии одобрения иранской стороной, и сообщил об отмене ударов по Ирану, которые, по его словам, планировалось нанести 11 июня. Эти заявления, как сообщали СМИ, вызвали удивление в израильском руководстве.

«Поскольку переговоры с Исламской Республикой Иран были доведены до высшего уровня иранского руководства и получили одобрение, я как президент США отменил запланированные на сегодняшний вечер авиаудары и бомбардировки Ирана», — заявил Трамп.

В то же время иранские СМИ опровергли слова американского президента, сообщив, что Тегеран пока не одобрял никакого текста возможного соглашения с США.