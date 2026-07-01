Несмотря на подписанное с Ливаном рамочное соглашение, израильская армия продолжит оккупацию на юге этой страны, следует из заявления премьера Израиля

Нетаньяху намерен продолжать оккупацию Ливана Несмотря на подписанное с Ливаном рамочное соглашение, израильская армия продолжит оккупацию на юге этой страны, следует из заявления премьера Израиля

Несмотря на подписанное с Ливаном рамочное соглашение, израильская армия продолжит оккупацию на юге этой страны. Это следует из заявления премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth, Нетаньяху выступил на церемонии памяти израильских военных, погибших в Ливане.

«Мы будем оставаться в буферной зоне на юге Ливана столько, сколько потребуется», - заявил Нетаньяху, дав понять, что оккупация продолжится.

Говоря о рамочном соглашении с Бейрутом, Нетаньяху отметил, что впервые за многие годы израильские представители провели переговоры с Ливаном.»Мы сделаем все возможное, чтобы достичь мирного соглашения между двумя странами», - добавил он.

На той же церемонии выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац, который также подчеркнул, что армия не будет отступать.

«Израильская армия не уйдет», - заявил Кац, утверждая, что израильские военные «будут бессрочно оставаться» в оккупированных ими «зонах безопасности» в Ливане, Сирии и Газе.

Атаки Израиля на Ливан и оккупация

Израильская армия 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны. В этот период правительство Ливана сообщило, что число перемещенных внутри страны людей превысило 1 миллион.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневное временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, было принято решение продлить режим прекращения огня на 45 дней, начиная с 17 мая.

После пятого раунда прямых переговоров в Вашингтоне 26 июня между Ливаном и Израилем было подписано рамочное соглашение.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате атак Израиля с 2 марта 2026 года погибли 4 278 человек, еще 12 196 получили ранения.