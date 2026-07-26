Премьер-министр Израиля также объявил о расширении операций армии на оккупированном Западном берегу

Нетаньяху намерен обсудить с Трампом ситуацию вокруг Ирана Премьер-министр Израиля также объявил о расширении операций армии на оккупированном Западном берегу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом обсудит все актуальные вопросы, включая ситуацию вокруг Ирана.

Выступая в начале еженедельного заседания кабинета министров, Нетаньяху сделал заявления о ситуации на оккупированном Западном берегу реки Иордан и своем предстоящем визите в США.

Он сообщил, что примет участие в похоронах американского сенатора Линдси Грэма, назвав его «одним из величайших друзей Израиля с момента его основания».

Нетаньяху отметил, что отправится в США завтра, где проведет встречу с Трампом и обсудит «все стоящие на повестке вопросы, включая ситуацию в Иране».

Нетаньяху заявил о расширении операций армии на Западном берегу

Комментируя события на оккупированном Западном берегу, начавшиеся после нападений израильских поселенцев на палестинские территории, Нетаньяху заявил, что отдал распоряжения о проведении «рейдов в деревнях, обысках и задержаниях».

Говоря о задержании двух палестинцев в больнице города Наблус на Западном берегу, Нетаньяху утверждал, что они якобы «прятались в больнице».

Он заявил, что дома двух задержанных палестинцев будут снесены, а также сообщил о намерении «расширить» рейды и операции израильской армии против палестинцев на Западном берегу.

Нетаньяху также сообщил, что накануне вечером провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. По его словам, Рубио заявил о намерении США «принять меры против Международного уголовного суда (МУС)».

Израильский премьер утверждал, что МУС, выдавший ордера на его арест и арест бывшего министра обороны Йоава Галанта, «ставит под угрозу правосудие во всем мире».

Нетаньяху также заявил, что прокурор МУС Карим Хан принял решение о выдаче ордеров на его арест якобы для того, чтобы «создать защитный щит и отвлечь внимание».

«Этот щит теперь исчез», — сказал Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что встреча Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа состоится 28 июля во вторник в Вашингтоне.