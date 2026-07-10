Стороны подтвердили намерение продолжить координацию по военным и политическим вопросам на Ближнем Востоке

Нетаньяху и Трамп обсудили удары США по Ирану и ситуацию в Ливане Стороны подтвердили намерение продолжить координацию по военным и политическим вопросам на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили удары США по Ирану, ситуацию вокруг израильского военного присутствия в Ливане и другие региональные вопросы.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля, в ходе беседы, которые лидеры проводят регулярно в последнее время, стороны рассмотрели американские удары по Ирану, ситуацию в Ливане, а также другие события в регионе.

Согласно заявлению, Трамп проинформировал Нетаньяху о воздушных ударах США по Ирану. Лидеры также договорились продолжить координацию по вопросам военной и политической ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, Нетаньяху заявил Трампу, что для обеспечения безопасности Израиля необходимо создание «зон безопасности» вдоль границы с Ливаном.

Ситуация в Ливане

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по территории Ливана, после чего заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщало, что число вынужденных переселенцев за этот период превысило 1 миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней с 17 мая.

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских ударов по стране погибли 4 304 человека.

14 июня Иран и США сообщили о достижении при посредничестве Пакистана соглашения из 14 пунктов, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий путем переговоров. Документ также включает положения о прекращении боевых действий, в том числе в Ливане.

Кроме того, 26 июня по итогам пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, проходивших в Вашингтоне, стороны подписали рамочное соглашение.