Нетаньяху и Трамп договорились о встрече «в ближайшем будущем»

Faruk Hanedar, Nariman Mehdiyev
03 Июля 2026•Обновить: 03 Июля 2026
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп договорились о встрече в США «в ближайшем будущем».
Согласно заявлению канцелярии премьер-министра Израиля, Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор.
В ходе беседы Нетаньяху поздравил Трампа с 250-й годовщиной Дня независимости США.
Нетаньяху сказал Трампу, что «США являются гарантом глобальной свободы и что Израиль с большой признательностью относится к тесным связям между двумя странами». Согласно этой информации, лидеры договорились встретиться в ближайшем будущем в США.
Соглашение между США и Ираном вызывает беспокойство у руководства Тель-Авива, а президент США Трамп подверг премьер-министра Израиля Нетаньяху резкой критике, в частности, за его позицию по Ливану.
В сообщениях СМИ отмечается, что отношения между ними остаются напряжёнными.