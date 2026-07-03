В сообщениях СМИ отмечается, что отношения между ними остаются напряжёнными

Нетаньяху и Трамп договорились о встрече «в ближайшем будущем» В сообщениях СМИ отмечается, что отношения между ними остаются напряжёнными

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп договорились о встрече в США «в ближайшем будущем».

Согласно заявлению канцелярии премьер-министра Израиля, Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор.

В ходе беседы Нетаньяху поздравил Трампа с 250-й годовщиной Дня независимости США.

Нетаньяху сказал Трампу, что «США являются гарантом глобальной свободы и что Израиль с большой признательностью относится к тесным связям между двумя странами». Согласно этой информации, лидеры договорились встретиться в ближайшем будущем в США.

Соглашение между США и Ираном вызывает беспокойство у руководства Тель-Авива, а президент США Трамп подверг премьер-министра Израиля Нетаньяху резкой критике, в частности, за его позицию по Ливану.

В сообщениях СМИ отмечается, что отношения между ними остаются напряжёнными.