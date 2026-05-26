Мы углубляем наши операции в Ливане - заявил премьер-министр Израиля

Нетаньяху: Израиль расширяет военную операцию в Ливане Мы углубляем наши операции в Ливане - заявил премьер-министр Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, 26 мая, что Израиль расширяет военную операцию в Ливане, задействовав «значительные наземные силы», несмотря на объявленное США перемирие, которое остается в силе до начала июля.

Как сообщается в заявлении его аппарата, Нетаньяху высказался на эту тему в начале заседания Кабинета безопасности Израиля.

«Мы углубляем наши операции в Ливане, и израильская армия действует с помощью значительных наземных сил и контролирует стратегические районы», – сказал Нетаньяху, не уточнив их местоположение.

Он добавил, что армия «укрепляет пояс безопасности» для защиты городов на севере Израиля.

Израильская армия продолжает нарушать перемирие, вступившее в силу 17 апреля и позже продленное Соединенными Штатами до начала июля.

По данным ливанских официальных лиц, в результате израильских атак с начала марта погибли почти 3 200 человек, более 9 600 получили ранения, а более 1,6 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.