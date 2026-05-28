Нетаньяху: Израиль контролирует 60% территории Газы и намеревается расширить этот контроль до 70%

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал в четверг, 28 мая, что Израиль в настоящее время контролирует 60 % территории сектора Газа, и дал понять, что планирует расширить эту долю до 70%.

Как сообщает израильский телеканал «12-й канал», Нетаньяху заявил во время семинара в Долине реки Иордан: «В настоящее время мы контролируем 60 % территории сектора Газа, и я дал указание двигаться в направлении контроля над 70%».

Он не уточнил, как будут реализованы такие планы.

В октябре прошлого года израильская армия объявила, что контролирует 53% территории сектора Газа после передислокации к так называемой «желтой линии» в рамках первой фазы плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе.

Соглашение предусматривало дальнейший вывод израильских войск в рамках второго этапа, начатого в январе. «Желтая линия» обозначает временную зону разграничения в восточной части Газы, отделяющую районы, находящиеся под контролем израильских военных, от районов, в которых палестинцам разрешено оставаться.

Однако, по данным палестинских источников, в последние месяцы граница неуклонно сдвигается в западном направлении.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Басем Наим сообщил агентству «Анадолу», что Израиль сдвинул границу ещё на 8–9% вглубь территории Газы, в результате чего площадь, находящаяся под израильским контролем, превысила 60%.

В результате этого изменения площадь, доступная палестинцам, сократилась примерно до 38% территории анклава, что усугубило и без того острый гуманитарный кризис.

В октябре 2023 года Израиль развязал геноцидную войну в Газе, в результате которой, по палестинским данным, погибло более 72 000 палестинцев и более 172 000 получили ранения, большинство из них — женщины и дети.