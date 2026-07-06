По словам премьер-министра, многие зарубежные лидеры не выражают поддержку Израилю открыто из-за общественного мнения в своих странах, но делают это на закрытых встречах

Нетаньяху заявил, что мировые лидеры тайно восхищаются Израилем По словам премьер-министра, многие зарубежные лидеры не выражают поддержку Израилю открыто из-за общественного мнения в своих странах, но делают это на закрытых встречах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что многие мировые лидеры не поддерживают Израиль публично из-за общественного мнения в своих странах, однако выражают поддержку в ходе закрытых встреч.

Как сообщила канцелярия премьер-министра Израиля, Нетаньяху сделал это заявление на государственной церемонии памяти основателя сионизма Теодора Герцля (Биньямина Зеэва Герцля).

По словам Нетаньяху, в ходе закрытых встреч мировые лидеры говорят ему: «Господин премьер-министр, мы с вами. Общественное мнение в наших странах не позволяет нам говорить об этом открыто, но мы восхищаемся вами. Нам нужна ваша помощь».

Он также заявил, что многие страны стремятся к сотрудничеству с Израилем в военной, разведывательной и технологической сферах. По утверждению Нетаньяху, зарубежные лидеры высоко оценивают действия Израиля в борьбе с «радикальным исламом».

Премьер-министр сообщил, что иностранные лидеры нередко спрашивают его, откуда такая небольшая страна черпает свою силу. По его словам, источник этой силы заключается в стойкости древнего народа, решившего защищать свое будущее.

Говоря о военных операциях и ситуации в регионе, Нетаньяху заявил, что израильская армия укрепила свое присутствие на границах с Сирией и Ливаном.

Он также подчеркнул, что Израиль «останется в Ливане столько, сколько потребуется» для защиты жителей севера страны и всех израильских граждан.

Кроме того, Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит расширять международные альянсы и рассчитывает в ближайшее время продвинуться в процессе нормализации отношений с рядом государств. При этом, по его словам, Израиль не намерен отказываться от своих жизненно важных интересов.

«Будет соглашение или нет, мы никогда не позволим Ирану обладать ядерным оружием», — заявил Нетаньяху.