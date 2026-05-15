После заключения соглашения о прекращении огня с ХАМАС израильские силы вывели войска из ряда районов, однако продолжали контролировать около 53% территории эксклава

Нетаньяху заявил о расширении израильской оккупации в секторе Газа до 60% территории После заключения соглашения о прекращении огня с ХАМАС израильские силы вывели войска из ряда районов, однако продолжали контролировать около 53% территории эксклава

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, несмотря на режим прекращения огня, израильская армия расширила контролируемую территорию в секторе Газа до 60%.

Как сообщает газета Haaretz, Нетаньяху сделал это заявление во время выступления в религиозной еврейской школе в Западном Иерусалиме.

По его словам, на сегодняшний день израильская армия удерживает под оккупацией 60% территории сектора Газа.

После заключения соглашения о прекращении огня с ХАМАС израильские силы вывели войска из ряда районов, однако продолжали контролировать около 53% территории эксклава.

Согласно договоренностям, армия Израиля должна была отойти к так называемой «красной линии» после второго этапа соглашения, предварительно заняв позиции вдоль «желтой линии».

Заявление Нетаньяху, как отмечается, свидетельствует о том, что Израиль, вопреки условиям соглашения, пересек и «желтую линию», расширив зону оккупации в Газе.

Специалист по геоинформационным системам организации «Врачи без границ» Лори Бувье, работающая в Аммане, заявила, что израильская оккупация продолжает расширяться. По ее словам, в последние недели новые «желтые зоны» были зафиксированы, в частности, в районе Зейтун в Газе.

Израильские СМИ еще в январе 2026 года сообщали о смещении «желтой линии» на запад. В последующие месяцы расширение продолжилось, что еще сильнее сократило и без того ограниченное пространство, доступное палестинцам.

Директор Иерусалимского института прикладных исследований (ARIJ) Тад Исаак 30 апреля заявлял, что Израиль уже контролирует 64% территории сектора Газа.

«Они хотят разместить как можно больше палестинцев на минимальной территории, потому что остальная часть Газы больше не пригодна для жизни и устойчивого существования», — сказал он.

Ряд израильских официальных лиц, включая министра финансов Бецалеля Смотрича, входящего в коалиционное правительство Нетаньяху, ранее призывали палестинцев покинуть сектор Газа.

Продвижение израильской армии вглубь сектора усиливает опасения о намерении Тель-Авива вытеснить палестинцев из Газы.