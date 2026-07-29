Премьер-министр Израиля назвал состоявшуюся накануне встречу с Трампом «одной из лучших за всю его историю переговоров»

Нетаньяху заявил о полном взаимопонимании с Трампом по иранскому вопросу Премьер-министр Израиля назвал состоявшуюся накануне встречу с Трампом «одной из лучших за всю его историю переговоров»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о полном взаимопонимании с администрацией США по ключевым аспектам иранского вопроса.

В интервью Fox News Нетаньяху назвал состоявшуюся накануне встречу с президентом США Дональдом Трампом «одной из лучших встреч за всю его историю переговоров».

Глава израильского правительства утверждает, что достиг с Трампом полного консенсуса по вопросу «недопущения получения Ираном ядерного оружия».

Если достичь цели дипломатическим путем не удастся, то Израиль обязательно достигнут ее «другими способами», пригрозил Нетаньяху.

Премьер-министр также заявил, что между ним и американским президентом нет никаких разногласий, и пообещал и впредь разочаровывать тех, кто ищет трещины в альянсе двух стран.

Несмотря на заявления Нетаньяху о «полном консенсусе», накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что они хотели бы нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана, однако США не дали на это разрешения.

- Нетаньяху примет участие в Генеральной Ассамблее ООН, несмотря на ордер МУС

Нетаньяху вновь заявил, что не признает ордер на арест, выданный против него Международным уголовным судом (МУС) в связи с военными преступлениями и преступлениями против человечности, совершенными в секторе Газа.

Он подтвердил, что в сентябре вновь прибудет в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН. «Этого (ареста) никогда не будет. Прежде всего, я еду в Нью-Йорк»,- отметил Нетаньяху.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани ранее заявил, что у него нет самостоятельных правовых полномочий для ареста Нетаньяху в случае его прибытия в город для участия в Генассамблее ООН, и подчеркнул, что соответствующие меры должно предпринять федеральное правительство.

21 ноября 2024 года МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта в связи с военными преступлениями и преступлениями против человечности, совершенными в секторе Газа.

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