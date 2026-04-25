Премьер-министр Израиля Нетаньяху в декабре 2024 года перенес операцию на простате из-за инфекции мочевыводящих путей

Нетаньяху в конце 2024 года заболел раком простаты Премьер-министр Израиля Нетаньяху в декабре 2024 года перенес операцию на простате из-за инфекции мочевыводящих путей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в конце 2024 года заболел раком простаты.

В заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра Израиля представлена информация о состоянии здоровья Нетаньяху.

Канцелярия сообщает, что рак был обнаружен во время плановых обследований после операции на простате, перенесенной Нетаньяху около полутора лет назад. Отмечается, что «после ранней диагностики небольшого очага, не дававшего метастазов», Нетаньяху прошел успешный курс лечения и победил рак.

Нетаньяху попросил обнародовать медицинский отчет, содержащий информацию о том, что он ранее болел раком, с задержкой, чтобы «не публиковать его в самый разгар войны и не дать иранскому режиму повод для распространения еще большей черной пропаганды против Израиля».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Нетаньяху в декабре 2024 года перенес операцию на простате из-за инфекции мочевыводящих путей.

Нетаньяху, которому 76 лет, является самым долгоправящим премьер-министром Израиля. Он в последние годы испытывает ряд проблем со здоровьем из-за преклонного возраста.